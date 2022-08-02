سفير المملكة لدى المغرب يحتفي برئيس مجلس الشورى

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أقام معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبد الله بن سعد الغريري، مأدبة عشاء تكريماً لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي يزور المملكة المغربية حالياً.
حضر المأدبة معالي رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، ومعالي رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، وعدد من كبار المسؤولين في المجلسين.
كما حضرها أعضاء وفد مجلس الشورى المرافق لمعاليه، معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد، وفيحان بن عبدالعزيز بن لبدة، ومحمد بن سعد الفراج، وعددٌ من المسؤولين في المجلس.
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Source almnatiq
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