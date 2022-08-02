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أدانت حركة طالبان الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة كابول.
وقالت طالبان أن الغارة الأميركية نفذتها طائرة بدون طيار على منزل في منطقة شيربور بالعاصمة كابل بعد السادسة صباحا من يوم الأحد.
وأضافت أن الغارة التي قتلت الظواهري انتهاك لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من طالبان على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بكابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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