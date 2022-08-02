أول تعليق من طالبان على مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بكابول

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أدانت حركة طالبان الغارة الجوية الأمريكية التي قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في العاصمة كابول.

وقالت طالبان أن الغارة الأميركية نفذتها طائرة بدون طيار على منزل في منطقة شيربور بالعاصمة كابل بعد السادسة صباحا من يوم الأحد.

وأضافت أن الغارة التي قتلت الظواهري انتهاك لسيادة أفغانستان وتتعارض مع اتفاق الدوحة.

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Source almnatiq

