︎ .





رام الله 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واس

استشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال الغشام في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن وصول شهيد برصاص جيش الاحتلال إلى مستشفى جنين، موضحة أن إصابة متوسطة في الساق برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الفتى ضرار كفريني (17 عاماً) وأنه استشهد خلال مواجهات بعد اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين.

وقالت تلك المصادر إن وحدات خاصة إسرائيلية من المستعربين اقتحمت المخيم ومن ثم وصلت تعزيزات عسكرية ودارت مواجهات مع الشبان.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال اعتقل قيادياً في حركة (الجهاد الإسلامي) الأسير المحرر بسام السعدي والشاب أشرف الجدع قبل انسحابها.

//انتهى//

00:33ت م

0003 رام الله 4 محرم 1444 هـ الموافق 2 أغسطس 2022 م واساستشهد فتى فلسطيني وأصيب آخر برصاص جيش الاحتلال الغشام في مخيم جنين شمال الضفة الغربية.وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن وصول شهيد برصاص جيش الاحتلال إلى مستشفى جنين، موضحة أن إصابة متوسطة في الساق برصاص الاحتلال وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي في المدينة.وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الفتى ضرار كفريني (17 عاماً) وأنه استشهد خلال مواجهات بعد اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين.وقالت تلك المصادر إن وحدات خاصة إسرائيلية من المستعربين اقتحمت المخيم ومن ثم وصلت تعزيزات عسكرية ودارت مواجهات مع الشبان.وأشارت إلى أن جيش الاحتلال اعتقل قيادياً في حركة (الجهاد الإسلامي) الأسير المحرر بسام السعدي والشاب أشرف الجدع قبل انسحابها.//انتهى//00:33ت م0003 www.spa.gov.sa/2373847 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص جيش الاحتلال الغاشم في جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.