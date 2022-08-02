النصر ينافس الشباب على ضم مهاجم برشلونة

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كشفت تقارير عن دخول نادي النصر، سباق التعاقد مه مهاجم برشلونة الإسباني، الدنماركي مارتن برايثوايت. ودخل النصر وفقًا لـ”سبورت” الإسبانية في سباق مع نظيره الشباب للحصول على خدمات مارتن برايثوايت. وأضافت التقارير أن برشلونة يرغب في التخلي عن برايثوايت والتخلص من راتبه عقب التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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