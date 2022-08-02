مصدر أميركي: مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

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المناطق_متابعات قال مراسل وكالة “أسوشيتد برس” على موقع تويتر”، صباح يوم الثلاثاء، إن غارة أميركية قتلت زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، نهاية الأسبوع الماضي، في أفغانستان. وفي وقت سابق من الاثنين، قال مسؤولان أمريكيان لوكالة “رويترز”، إن وكالة المخابرات المركزية شنت غارة بطائرة مُسيرة في أفغانستان، في مطلع الأسبوع. وأضاف المسؤولان اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، أن الضربة …

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