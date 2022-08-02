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أفادت أنباء ووسائل إعلام دولية أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قد لقي مصرعه في غارة أمريكية في أفغانستان.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون أمريكيون: مـقتل زعيم تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري في غارة أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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