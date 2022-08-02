مسعف في كل جوامع ومساجد الأحساء

على غرار مسعف في كل مدرسة، شرعت مديرية الشؤون الصحية في الأحساء أمس، في إطلاق مبادرة: «في كل مسجد مسعف»، بتنظيم من إدارة الأزمات والكوارث الصحية، وتهدف إلى تدريب المؤذنين وأئمة المساجد على مبادئ الإسعافات الأولية، وكذلك على كيفية التعامل مع الإصابات، وتقديم الإسعافات الأولية، وكيفية التبليغ والتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة أثناء حدوث أي إصابة أو حدث في المسجد.

المخاطر والإصابات

أشار مساعد مدير الشؤون الصحية في الأحساء للأزمات والكوارث الصحية نظمي الشريدي لـ«دوت الخليج» إلى أن المبادرة تستهدف جميع الجوامع والمساجد في المحافظة، وتشتمل على دورة في مبادئ الإسعافات الأولية، وذلك بواقع 20 شخصا في الدورة، والتركيز على المخاطر والإصابات داخل المساجد، والتعامل معها كانخفاض السكر، والإغماء، والصرع، والرعاف، ويمنح المتدرب شهادة حضور دورة في مبادئ الإسعافات الأولية.

استعداد وتخطيط

يذكر أن عملية حصر وتحليل المخاطر تعتبر هي العملية الشاملة لتحليل وتقييم المخاطر الّتي يمكن التعريف عنها من خلال تحديد المخاطر والأشخاص المعرضين للخطر، والتي بدورها تمكن المختصين في الصحة من معرفة الأخطار التي حدثت والمتوقع حدوثها على مستوى المحافظة الأحساء، والتمكن من الاستعداد والتخطيط لها والتخفيف من أثرها على الأرواح والممتلكات.