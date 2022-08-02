شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز اليوم الأثنين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية والعربية من معرفة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حساب بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الأثنين الموافق الواحد من شهر أغسطس الجارى.

جدول ترتيب الدوري المصري

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة رقم ستة وستين في المركز الأول، بينما يتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة رقم تسعة وخمسين في المركز الثاني وجاء ترتيب الدوري المحلي على النحو التالي:

1- الزمالك - المركز الأول - 66 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 59 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 55 نقطة.

4- طلائع الجيش - المركز الرابع - 44 نقطة.

5- فيوتشر - المركز الخامس - 42 نقطة.

6- سموحة - المركز السادس – 40 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 38 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 35 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا - المركز التاسع - 33 نقطة.

10- الاتحاد السكندري - المركز العاشر - 33 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر - 32نقطة.

12- الإسماعيلي - المركز الثاني عشر - 32 نقطة.

13- إنبي - المركز الثالث عشر - 31 نقطة.

14- غزل المحلة - المركز الرابع عشر - 30 نقطة.

15- الجونة - المركز الخامس عشر - 27 نقطة.

16- إيسترن كومباني- المركز السادس عشر - 27 نقطة.

17- المقاولون العرب - المركز السابع عشر - 25 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 15 نقطة.