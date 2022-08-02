شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة بيانيتش تبتعد عن النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات صفقة انتقال ميراليم بيانيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، إلى صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يدخل في مفاوضات مع بيانيتش

إدارة نادي النصر السعودي كانت دخلت في مفاوضات مع ميراليم بيانيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب ميراليم بيانيتش، في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

ووضع نادي برشلونة شرطًا لبقاء ميراليم بيانيتش، حيث طلب خفض راتب اللاعب، حال قرر البقاء في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

ميراليم بيانيتش يحسم قراره من الرحيل عن برشلونة

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن ميراليم بيانيتش، وافق على خفض راتبه من أجل الاستمرار مع نادي برشلونة.