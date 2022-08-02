شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مباراة بين بطل الدوري المصري والسعودي على ستاد لوسيل المونديالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مساء اليوم الأثنين الموافق الثاني من شهر أغسطس الجارى عن ان ستاد لوسيل الممونديالي وأحد أكبر استادات بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، سوف تحضن مواجهة بين بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وبطل الدوري المصري ويقبها حفل غنائي كبير.

ستاد لوسيل المونديالي يستضيف مباراة بطل الدوري المصري والسعودي

وأعلنت اللجنة العليا إقامة المباراة يوم التاسع من شهر سبتمبر القادم وسوف تتسع تلك المباراة لحضور 80 ألف مشجع، خاصة أن الاستاد يقع في مدينة لوسيل العصرية، وسوف يستضيف جميع مراحل بطولة كأس العالم والبداية مع مباراة الأرجنتين والسعودية يوم 22 نوفمبر القادم، وسوف تنتهى بنهائي المونديال يوم 18 ديسمبر وهو نفس اليوم الذي يحتفل به قطر باليوم الوطني.

بطلي الدوري المصري والسعودي

وكان الهلال السعودي قد حقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عقب منافسة قوية مع الاتحاد استمرت حتى الرمق الأخير.

بينما وعلى الجانب المصري فإن الزمالك اقترب من الحصول على لقب الدوري المصري الممتاز خاصة بعد فوز الفارس الأبيض اليوم على حساب بيراميدز بثلاثية دون رد.