ورشة عمل للتعريف بجريمة الاتجار بالأشخاص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أمس ورشة عمل حول الاتجار بالأشخاص، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2022م، بحضور المدير العام للفرع فهد بن رقوش. وتستهدف الورشة منسوبي ومراجعي الفرع، وذلك للتوعية والتثقيف بجريمة الاتجار بالأشخاص ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتعريف به وبصوره، والعقوبات المقررة وقنوات تقديم البلاغات أو الشكاوى. وشهدت الورشة استعراض دور الوزارة من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل، ومجهوداتها التنموية، والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وشهدت الورشة استعراض دور الوزارة من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل، ومجهوداتها التنموية، والتزاماتها في الخطة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

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