الجوازات تحث على إصدار وتجديد الجواز عبر منصة «أبشر»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة عبر منصة «أبشر» من إصدار وتجديد الجواز السعودي، كذلك الاستفادة من الخدمات النوعية بالتعاون مع البريد السعودي «سُبل» لإيصال الوثائق الصادرة عن الجوازات بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد. وشددت الجوازات على المواطنين الراغبين في السفر خارجيا أهمية التأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية على انتهائها. يذكر أن الخدمات عبر منصة أبشر تتطلب حجز موعد الكتروني حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات في المناطق. يذكر أن الخدمات عبر منصة أبشر تتطلب حجز موعد الكتروني حال الرغبة في تسلم جواز السفر عن طريق مراجعة إدارات الجوازات في المناطق.

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