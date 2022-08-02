جامعة طيبة تنظم فعالية «عام القهوة» وسط تفاعل كبير

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وأوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة طيبة الدكتور عبدالرحمن الحربي، أن الفعالية تهدف إلى التأكيد على ارتباط القهوة وثقافتها بالهوية السعودية، والاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجا ثقافيا مميزا للمملكة، وتسليط الضوء على البن الخولاني السعودي بوصفه منتجا سعوديا أصيلا، وإبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصلية المرتبطة بالقهوة السعودية.من جهتها أكدت وكيلة العمادة بشطر الطالبات والمشرفة على الفعالية الدكتورة عزيزة اليوبي، بأهمية إظهار التنوع الثقافي الكبير في المملكة، من خلال التنوع في طرق إعداد وتقديم القهوة السعودية، وتسليط الضوء على الأدوات والمكونات وطرق تحضير وتقديم القهوة السعودية، مشيرة إلى أن محاور الفعالية شملت أركانا تعريفية تفاعلية ولوحات تعريفية ومسابقات وجوائز، وسط حضور وتفاعل كبير من فئات المجتمع.
وشهدت الفعالية إقبالا كبيرا من الزوار الذين أبدوا إعجابهم وتفاعلهم مع مجموعة الفعاليات والأنشطة وورش العمل الخاصة التي شارك فيها الجمهور من كل الأعمار.
أهداف الفعالية
- التأكيد على ارتباط القهوة وثقافتها بالهوية السعودية
- الاحتفاء بالقهوة السعودية بوصفها منتجا ثقافيا
- تسليط الضوء على البن الخولاني السعودي
- إبراز مظاهر الكرم والضيافة السعودية الأصلية
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