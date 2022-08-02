شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 24 منشأة تجارية مخالفة بالظهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 24 منشأة تجارية مخالفة في الظهران، وذلك في إطار 2155 جولة رقابية خلال النصف الأول من 2022م على المنشآت والمراكز التجارية، بمدينة الظهران، والعديد من الأعمال الرقابية وأعمال الزراعة والتشجير وعمليات الإصحاح البيئي، والرخص البلدية، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، ومبادرة ممتثل.

وتضمنت الجولات 1026 جولة رقابية على المنشآت الغذائية، نتج عنها إغلاق 24 منشأة، ومصادرة وإتلاف كميات من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية، وذلك ضمن خططها المتعلقة بالرقابة الصحية والتنظيمية، فيما بلغت الجولات الميدانية للرقابة النسائية 1129 جولة على عدد من مراكز التجميل، نتج عنها مصادرة وإتلاف 246 مادة مجهولة المصدر، وضبط 131 من المستحضرات التجميلية المنتهية الصلاحية والتي جرى إتلافها، ورصد عدد من المخالفات المتعلقة بسوء نظافة الأدوات المستخدمة، وتم في حينها تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المراكز المخالفة.

كما تضمنت الجولات حملات توعوية تهدف إلى التوعية بالممارسات الصحية من خلال تطبيق الاشتراطات اللازمة، والتأكد من صلاحية المستحضرات التجميلية وتطبيق الامتثال البلدي.

وفي مجال أعمال التشجير والزراعة لبرنامج تحسين المشهد الحضري وبرنامج «الشرقية خضراء»، زرعت الأمانة 2719 شجرة و146,500 زهرة بعدد من الشوارع الرئيسة والحدائق العامة.

إصدارات الأمانة في النصف الأول

