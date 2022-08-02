إصدار 2.8 مليون وكالة الكترونية خلال 6 أشهر

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وأوضحت الوزارة أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار أيقونة الوكالات، ثم اختيار أيقونة إصدار وكالة، ثم إضافة الموكل، ثم إضافة الوكيل، ثم اختيار بنود الوكالة، ثم تحديد مدة الوكالة، وأخيرا المراجعة والاعتماد.يذكر أن إلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز، أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.
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