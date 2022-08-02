شكرا لقرائتكم خبر مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع ترفيهية داخل محمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للترفيه وهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مذكرة تفاهم للتعاون والتكامل بينهما، وتوحيد الجهود الرامية إلى تنمية اقتصادية ووطنية بين قطاعي الترفيه والمحميات، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومثل هيئة الترفيه في توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية ماجد الغرابي، فيما وقعها من جانب هيئة تطوير المحمية الرئيس التنفيذي للعمليات دوراتي جوزيه فيغيريدو.

وتهدف المذكرة إلى تأسيس أطر التفاهم والتعاون المتبادل بين الهيئتين في المجالات ذات الاختصاص التكاملي بغرض التنسيق والتسهيل وتحديد الإجراءات، فيما تشمل مجالات التعاون: التنسيق عند التخطيط لتنفيذ مشاريع ترفيهية داخل حدود المحمية الواقعة خارج النطاق العمراني، والإسهام في تسريع إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح لجميع الأنشطة الترفيهية التي تقام في المحمية.

كما تشمل مجالات التعاون: بحث الفرص الاستثمارية بين الطرفين في الأنشطة داخل المحمية، والتعاون المشترك فيما يخص إبراز أدوار كل منهما في الأنشطة والتقارير والأخبار الإعلامية التي تتضمن أي نشاط مشترك ناتج عن المذكرة، وبحث فرص الدعم والرعاية للأنشطة الترفيهية، والتعاون في التنمية الاقتصادية من خلال الفرص الوظيفية للمجتمع المحلي في نطاق المحمية.

وتمكن المذكرة مراقبي هيئة الترفيه من إجراء زيارات ميدانية، في حال وجود أنشطة أو فعاليات ترفيهية في المحمية، وكذلك تسهل وتنظم زيارات الباحثين والاستشاريين لمقار الطرفين، إضافة إلى إتاحة التعاون لخلق فرص مشتركة تخدم توجهات واختصاصات كل منهما، بما فيها الإبلاغ عن المخالفات ورصدها وآلية التعامل معها.