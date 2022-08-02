شكرا لقرائتكم خبر تصاميم مدينة المستقبل «ذا لاين» تبهر زوار جدة سوبردوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جذب معرض نيوم لمدينة المستقبل «ذا لاين» بتصاميمه المعمارية وعروضه الهندسية للمدينة المبتكرة والمقام في «جدة سوبردوم»، الزوار للتعرف على معالم وإمكانات «ذا لاين» المعمارية والهندسية، والوقوف عن قرب على فكرة التصاميم بشكل مباشر.

وينتقل المعرض في محطاته عقب جدة إلى المنطقة الشرقية، ثم العاصمة الرياض، ويستمر حتى الـ14 من أغسطس الحالي.

ويفتح المعرض أبوابه مجانا للزائرين، حيث يمكن حجز التذاكر عبر تطبيق «هلا يلا» للفعاليات على الرابط المخصص.

وأتاح المعرض للزوار التجول فيه من 10 صباحا حتى 11 مساء، مقدما لهم 50 جولة يوميا بمعدل ساعة لكل جولة لمشاهدة محتويات المعرض، يرافق الزوار خلالها مرشدون باللغتين العربية والإنجليزية.

وتمتاز تصاميم مدينة المستقبل «ذا لاين» بمقومات فريدة تجعلها نموذجا عالميا لما يجب أن تكون عليه مدن المستقبل، حيث تتمحور حول الإنسان والتناغم مع الطبيعة، ويبلغ عرضها 200 م، وتمتد لـ170 كلم، وارتفاع يبلغ 500 م فوق سطح البحر.

وستبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كلم2، حيث ستسهم هذه المساحة الصغيرة بالمحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة مقارنة بالمدن الأخرى، كما ستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماما في مدن بهذا الحجم.

وتأتي تصاميم مدينة «ذا لاين» انعكاسا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، مما يجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة، بدلا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.

المعرض استقطب زواره بـ:

