لقاء افتراضي يستعرض 33 مبادرة لتطوير التصميم والعمارة

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وانطلق اللقاء بالتعريف بقطاع فنون العمارة والتصميم؛ المتمثل بالبيئة المبنية والمنتجات، والتواصل البصري ذي القيمة الجمالية والعملية، ويشمل ذلك قطاعات العمارة، والتصميم الداخلي، والتخطيط والتصميم الحضري، وعمارة البيئة، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الصناعي.وأكدت السليمان خلال اللقاء سعي الهيئة لتحفيز التميز الذي يعكس الثقافة السعودية ويحقق التطلعات ويمكن المواهب الوطنية، مما يحسن جودة الحياة ويجعل المملكة في طليعة المشهد الإبداعي عالميا.
واستعرض اللقاء استراتيجية الهيئة التي تسعى لتنظيم القطاع وتطويره، والاهتمام بالتعليم والتطوير المهني، وتطوير المحتوى، والمشاركة المجتمعية والتواصل، وتفعيل هيئة فنون العمارة والتصميم.
وتناول اللقاء المبادرات التي تندرج ضمن كل هدف من أهداف الاستراتيجية التي تعمل على ازدهار المجال وتحسينه.
وخصصت مساحة للمشاركات من قبل الحضور المهتمين والمتخصصين للمناقشة وتبادل الآراء وطرح الأفكار والاقتراحات التي تثري قطاع العمارة والتصميم، وتنمي قطاع التصميم الصناعي.
محاور اللقاء تناولت:
- المبادرات المتعلقة بالمصممين الصناعيين
- مبادرة تطوير سياسات القطاع
- مسابقات وجوائز العمارة والتصميم
- حاضنات ومسرعات الأعمال
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