3 خيارات لتعويض ملاك العقارات المنزوعة بعشوائيات مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتظر ملاك العقارات المنزوعة ضمن مشاريع معالجة الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة 3 خيارات، منها التعويض المادي، أو دخولهم شركاء بقيمة عقارهم، أو معالجتها مع المطور وفق الآليات المتبعة في لائحة تطوير المناطق العشوائية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمشروع معالجة الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، أمجد مغربي، أن هناك لجانا مختصة عندها الخبرة الكافية ومعتمدة من الجهات ذات العلاقة في موضوع التثمين تعقد اجتماعاتها وتحدد المنطقة، وكل المختصين معتمدون من الهيئات المعتمدة للتثمين، ويضعون الاستراتيجيات والمعايير لكل منطقة على حدة، وبناء عليها تحدد لجان التثمين كل منطقة كم التثمين تبعها، ويعرض على الملاك الذين من حقهم الموافقة على التثمين أو الاعتراض، لافتا إلى أنه توجد آلية معينة للاعتراض إذا كان المالك يرى أن المبلغ الذي قدر لعقاره أقل مما يتوقعه، بناء عليه تعرض على اللجنة، وتتولى الأمر لجان وحدة متابعة الشكاوى للمواطنين، ومن حق أي مواطن أو قاطن في الأحياء المزالة الاعتراض على التعويض المقدر له ويعرض على اللجان، وبناء عليه إما تعديله أو إثبات الملكية.

وأضاف أن هناك أكثر من 100 حي عشوائي بمكة المكرمة، وطريقة التعامل معها سيكون مختلفا ليس بشكل واحد، بل وفقا لدراسات اجتماعية اقتصادية عمرانية إنسانية أمنية بيئية، ومنها تصدر معالجات وتحدد الحلول المختلفة لها بحيث إنها تكون ضمن الاستراتيجية الشاملة، مبينا أنه من خلال الخطة الاستراتيجية التي وضعت تعالج الأحياء العشوائية من خلال 3 خيارات أولها: الحاجة إلى التطوير الشامل، هناك أحياء عشوائية لا يمكن التعامل معها بحلول عمرانية بسيطة فلا بد أن تؤخذ بنطاق أشمل وتدرس، ويجري تطويرها بشكل كامل، ومناطق تحتاج إلى الارتقاء من خلال تحسين جودة الحياة وترك أجزاء منها تخدم أهلها، ومناطق أخرى تحتاج إلى تحسين الخدمات فيها.

المرحلة الأولى لتطوير العشوائيات تستهدف

