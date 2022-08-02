شكرا لقرائتكم خبر تشغيل فعلي لـ6 نطاقات صحية في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تجويد الخدمات الطبية دشن تجمع المدينة المنورة الصحي أمس 6 نطاقات صحية لإدارة شبكات ومنشآت التجمع، بهدف إيجاد منظمات الرعاية المسؤولة، لتشكل الصورة النهائية للنظام الصحي الفعال بالمنطقة.

وتهدف النطاقات إلى تحسين الوصول لخدمات صحية أفضل لمجتمع منطقة المدينة المنورة، وفق استراتيجيات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي، وتحقيق هدفه.

وأوضح التجمع أن استراتيجية التجمع الصحي للسنوات الخمس المقبلة تسعى إلى تعزيز صحة السكان وتمكينهم، وتقديم رعاية صحية مميزة، بالإضافة لبناء القدرات الأساسية وإدارة المواهب وثقافة العمل، وتحسين التشغيل، والاستدامة المالية.

ويضم النطاق الصحي الرابع مستشفيات ينبع العام، ينبع النخل، والعيص ومستشفى بدر العام و34 مركزا صحيا، فيما يحتوي النطاق الخامس على مستشفيات المهد، الحناكية، وادي الفرع، الحمنة والحسو إضافة إلى 47 مركزا صحيا، ويضم النطاق السادس مستشفيات الأمير عبدالمحسن بالعُلا ومستشفى خيبر العام و18 مركزا صحيا. وتضم مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالمنطقة حيث توزع حسب المساحة الجغرافية

النطاق الأول:

المراكز والمستشفيات داخل المنطقة المركزية والمراكز الموسمية.

الصحي الثاني:

مستشفيات الملك فهد، أحد، الميقات، ومركز أمراض وجراحة القلب ومركز نجود الطبي و 28 مركزا صحيا.

النطاق الثالث:

مدينة الملك سلمان الطبية ومستشفى التأهيل الطبي و26 مركزا صحيا.