محمد بن مسعود - الدمام - رفع 4 أطنان من المخلفات من شوارع مدينة يريم خلال اليوم الثاني من حملة النظافة

تتواصل حملة النظافة في مدينة يريم بوتيرة عالية وبإشراف مباشر من قيادة صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة، ومشاركة المجتمع المحلي والجهات ذات العلاقة بالمديرية.

وأوضح مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة خالد غالب، أن الحملة تمكنت في يومها الثاني من رفع ما يزيد عن أربعة أطنان من المخلفات واﻷتربة المتراكمة في شوارع وأحياء مركز المديرية .. مشيرا الى أن أعمال الرفع للمخلفات بواسطة العمال ومعدات النظافة شملت الخط الدائري وشارع المحكمة وطريق الرضمة وعدد من اﻷحياء السكنية .

وأشاد غالب بدعم المحافظ عبدالواحد صلاح ومتابعته الشخصية لسير الحملة وحرصه على إنجاحها .. منوها بتفاعل المجتمع وجهود عمال النظافة في الحفاظ على البيئة وإبراز المظهر الجمالي للمدخل الشمالي لعاصمة المحافظة .

وأكد مدير الصندوق بالمحافظة، استمرار الحملة حتى يتم استكمال رفع المخلفات من كآفة شوارع وأسواق وأحياء مدينة يريم.. داعيا أبناء المديرية إلى الإهتمام بالنظافة العامة في الحارات والشوارع وعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي ووضعها في الأماكن المخصصة لها. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً :

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