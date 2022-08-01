الذهب يسجل أعلى مستوى منذ حوالي شهر

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ حوالي شهر اليوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.30 بالمئة إلى 1770.40 دولار للأوقية بحلول الساعة 1920 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو عند 1774.95 دولار.

وصعد الذهب 2.2 في المئة الأسبوع الماضي، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ مارس، بعد أن أبدى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول نبرة أقل تشددا نسبيا في أعقاب رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.