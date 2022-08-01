أمير القصيم يعزّي وكيل الشؤون الأمنية بالإمارة في وفاة والده

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم – اليوم – العزاء والمواساة لوكيل الشؤون الأمنية بإمارة القصيم فهد بن عبدالله العبدالقادر في وفاة والده رحمه الله .

وخلال زيارته لأسرة العبدالقادر في منزلهم بمحافظة الزلفي سأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبه قدّم وكيل الشؤون الأمنية بإمارة القصيم شكره وتقديره لسموه على مواساته لهم، سائلاً الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة .