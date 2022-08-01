مدير شركة عملاقة يفضّل تنظيف الأرضيات على عمله

محمد بن مسعود - الدمام - قصة توني بومونت خرقًا لكل المعتقدات بضرورة بلوغ القمة والوصول إلى أسمى المراتب، وجني الثروات، بصفته مديرًا تنفيذيًا في شركة «بريتيش بتروليوم» التي يتم اختصارها لـ«بي بي» البريطانية للنفط، ويتمتع بميزات كبيرة وراتب قدره 200 ألف دولار وسيارة و45 موظفًا يتلقون توجيهاته، فقد ترك كل هذه الميزات وفضل تنظيف الأرضيات والمنازل.

باشر بومونت عمليات التنظيف بنفسه في شركة صغيرة «بايفيو» يديرها مع عدد من الموظفين، ورغم ضعف الدخل والضرائب المالية الكثيرة، إلا أنه أعلن عن سعادته، بالإضافة إلى منح عائلته الوقت الكافي للجلوس معهم.

وقال بومونت: «في شركة «بريتيش بروليوم»، لم أكن أتمكّن من رؤية أطفالي وزوجتي لمدة شهر، حيث يكون التركيز على الحياة المهنية أكثر من العائلية».

وأضاف، «كان من الصعب حتى الحديث معهم، إذ أتلقّى في اليوم 150 رسالة بريد إلكتروني على مدار الأسبوع، لذا قررت إجراء تغيير، وأفعل ما أحب، ولم أجد شغفي في شيء أكثر من عملية التنظيف، إذ كنت أعمل في مراهقتي بتنظيف المطاعم لا سيما مطاعم ماكدونالدز في أستراليا، ويمكنني إعادة مسح الأرضيات والرفوف والجدران.