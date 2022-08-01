سياسي / الرئاسة الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال الغاشم محافظ القدس

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رام الله 3 محرم 1444 هـ الموافق 1 أغسطس 2022 م واس

دانت الرئاسة الفلسطينية اليوم اعتقال جيش الاحتلال الغاشم، محافظ القدس عدنان غيث.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صدر عنها أن إجراءات جيش الاحتلال “لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية”.

وأضاف البيان “نستنكر حملة استهداف الاحتلال للمناضلين من أبناء مدينة القدس والإجراءات التعسفية بحقهم”.

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في وقت سابق من اليوم ومددت اعتقاله حتى يوم غد الثلاثاء.

//انتهى//

23:49ت م

0186 رام الله 3 محرم 1444 هـ الموافق 1 أغسطس 2022 م واسدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم اعتقال جيش الاحتلال الغاشم، محافظ القدس عدنان غيث.وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان صدر عنها أن إجراءات جيش الاحتلال “لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية”.وأضاف البيان “نستنكر حملة استهداف الاحتلال للمناضلين من أبناء مدينة القدس والإجراءات التعسفية بحقهم”.وكان جيش الاحتلال قد اعتقل غيث من منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في وقت سابق من اليوم ومددت اعتقاله حتى يوم غد الثلاثاء.//انتهى//23:49ت م0186 www.spa.gov.sa/2373842 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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