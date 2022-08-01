سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على الحاجة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أكثر من أي وقت مضى

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نيويورك 3 محرم 1444 هـ الموافق 1 أغسطس 2022 م واسشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الحاجة إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أكثر من أي وقت مضى.وقال غوتيريش، في كلمته خلال المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد اليوم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: إن الغيوم التي انقشعت بعد نهاية الحرب الباردة بدأت تتلبد مرة أخرى، لقد ظل الحظ يحالفنا، بصورة استثنائية، حتى الآن، لكن الحظ ليس إستراتيجية كما أنه ليس درعاً واقياً من التوترات الجيوسياسية التي تتحول إلى صراع نووي.وحذر من أن الإنسانية في خطر نسيان الدروس المستفادة من حرائق هيروشيما وناغازاكي المرعبة، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية تصل إلى مستويات عالية جديدة، والمنافسة تتفوق على التعاون والتعاضد، ويحل انعدام الثقة محل الحوار، والانقسام محل نزع السلاح.وأوضح أن الدول تسعى للحصول على أمن زائف من خلال تخزين وإنفاق مئات المليارات من الدولارات على أسلحة الفناء النووي المنذرة بنهاية العالم والتي لا مكان لها على الكوكب، مشيراً إلى أن ما يقرب من 13 ألف سلاح نووي موجود الآن في ترسانات حول العالم.//انتهى//23:50ت م0187

www.spa.gov.sa/2373843