“الأرصاد”: تأثير منخفض الهند الموسمي يشمل معظم مناطق المملكة

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استعرض مدير عام إدارة المناخ في المركز الوطني للأرصاد، الدكتور ياسر الخلاف، الآثار المتوقعة لمنخفض الهند الموسمي.
وأكد الخلاف لـ”أخبار 24“، أن منخفض الهند الموسمي يسيطر على معظم مناطق المملكة خلال الفصل الجاري.
وأوضح أن هناك نظاماً دائم الحدوث خلال فصل الصيف يسمى بفاصل التجمع المداري لكتلتين مختلفتين، إحداهما حارة ورطبة، فيما تتسم الأخرى بكونها معتدلة جافة.
وأضاف أن الكتلة الحارة الرطبة تكون قادمة من أقصى جنوب الجزيرة العربية، وتحديداً من عُمان والبحر العربي، موضحاً أن المستويات المنخفضة لاتجاه الرياح غالباً ما تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية؛ مما يجعلها تساعد في تدفق الهواء الرطب لوسط المملكة؛ ومن ثم يمتد إلى شرق وشمال شرق المملكة.
وأشار إلى اختلاف صفات الكتلتين ووجود مصدر قوي داعم لبخار الماء؛ مما يساعد على تكون السحب الركامية؛ الأمر الذي ينتج عنه أمطار غزيرة على مناطق وسط المملكة وشرقها.
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Source akhbaar24
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