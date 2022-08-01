بدء إجراءات إخلاء وفصل الخدمات للعقارات المستهدفة بالإزالة في الكدوة بمكة

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المناطق_جدة
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن بدء مرحلة إخلاء العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة للمنطقة الواقعة ضمن خطة التطوير في “الكدوة” بحي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، ويتزامن ذلك مع توقيت فصل الخدمات من مياه وكهرباء ونحوه، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأشارت الهيئة إلى أن الجهات المنفذة ستبدأ في استئناف أعمال الهدم والإزالة في تاريخ 15 محرم 1444هـ (13 أغسطس 2022م).
وأوضحت أنها ستعلن في الفترة المقبلة عن مقر لاستقبال ملاك العقارات، داعية لمن أراد الاستفسار التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected] أو على الرقم الموحد 920066600.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قد أعلنت في وقت سابق عن موعد استئناف أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة الواقعة في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، على مساحة 686,056.08 متر2 تقريبًا، كأحد المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير ضمن الإستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.
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Source almnatiq
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