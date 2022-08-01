“الهيئة الملكية لمكة” تعلن بدء إخلاء العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة في منطقة تطوير “الكدوة”

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن بدء إخلاء العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة في منطقة تطوير “الكدوة” الواقعة بحي المسفلة بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت أن الإخلاء سيتزامن مع فصل الخدمات في الأيام القادمة، على أن تبدأ الجهات المنفذة في استئناف أعمال الهدم والإزالة في 13 أغسطس الجاري.

وبينت أن حدود منطقة التطوير يحدها من الشمال الطريق الدائري الثاني بمتوسط عرض 60 متراً، وجنوباً مخرج شارع التقوى بعرض 15 متراً، وشرقاً مخطط روابي أجياد المعدل، ومخطط أجياد التكميلي، وغرباً شارع الهجرة بعرض 25 متراً.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن مقر استقبال ملاك العقارات التي يشملها الهدم والإزالة.





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Source akhbaar24

