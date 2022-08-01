نهوض بالتعليم والمواهب

وقّعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» وجمعية المبادرات المتميزة، مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة تخدم المصالح الإستراتيجية للمملكة العربية السعودية ، من خلال النهوض بالتعليم والمواهب الوطنية.

وتأتي هذه الاتفاقية نتيجة للجهود التعاونية البارزة، لدعم الأولويات الوطنية للمملكة بين إدارة التقدم الوطني الإستراتيجي في كاوست، وجمعية المبادرات المتميزة، إذ يخطط الطرفان للعمل معًا على تحسين طرق التدريس والأنشطة التعليمية اللازمة لتنمية مواهب محلية مستدامة وذات تعليم متميز.

وقالت الدكتورة نجاح عشري، النائب والمشارك الأعلى، لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الإستراتيجي، خلال كلمتها الترحيبية: «تشاطرنا جمعية المبادرات المتميزة العمل على تحقيق رسالتنا التحويلية، المتمثلة في الاستثمار في الأفراد والمواهب، وهو ما يتواءم مع جهود الجمعية في تعزيز التغيير الإيجابي، وخلق بيئات تحفيزية للإبداع والابتكار».

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالله الخريجي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المبادرات المتميزة: «سعداء جداً بتعاون كاوست معنا ومع شركائنا وداعمينا، لإظهار التقدير المستحق لمعلمينا ومساعدتهم ليصبحوا معلمين وقادة أفضل في مجالاتهم».