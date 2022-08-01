3 أشهر لتحديث البيئة التنظيمية لقطاع البريد

علمت «دوت الخليج» أن هيئة النقل العام حددت 3 أشهر لتنفيذ مشروع يهدف إلى تحديث البيئة التنظيمية لقطاع البريد، وذلك بعد أيام من إعلان مجلس الوزراء موافقته على نقل الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

اشتراطات ومتطلبات

وتسعى الهيئة إلى مراجعة اللائحة التنفيذية لنظام البريد وما تضمنته من اشتراطات ومتطلبات داخل اللائحة أو متطلب صدورها بشكل منفصل، ويأتي هذا المشروع لاستكمال متطلبات البيئة التنظيمية وفقًا لما ورد في هذه اللائحة، وذلك من خلال وضع تلك التنظيمات وفق أفضل السبل والمعايير العالمية لرفع مستوى جودة الخدمة وضمان حماية حقوق المستفيدين ومقدمي الخدمات.

تیسیر التبادلات

والبريد السعودي مؤسسة حكومية تأسست في 1926، لتقديم خدمات لوجستية بريدية متنوعة تعتمد على خطة طموحة ترتكز على بناء منظومة من الشبكات المتعددة، وتأسيس منظومة العناوين الوطنية الموحدة مع تقديم حزمة من الخدمات البریدیة غیر التقليدية بما یمكن من تقدیم الخدمات اللوجستية، وتمكین برامج الحكومة الإلكترونية وتطبيقات التجارة الإلكترونية من خلال الشراكات مع المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وتطوير تعاملات الحكومة الإلكترونية وتیسیر تبادلات التجارة الإلكترونية،

البريد

1926

سنة تأسيس البريد

8675

عدد الموظفين

549

نقطة بريدية