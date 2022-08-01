شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وملخص.. النصر السعودي يفوز بهدفين على ريال سرقسطة وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الفوز أمام نظيره ريال سرقسطة الإسباني، بثنائية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين.

النصر السعودي يسقط ريال سرقسطة بهدفين وديًا

وسجل ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، سامي النجعي، حيث أحرز الهدف الأول في الدقيقة 38، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 60، لينتهي اللقاء بفوز النصر السعودي بهدفين مقابل هدف.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، يقيم معسكرًا تدريبيًا في إسبانيا من أجل الاستعداد والتحضير الجيد للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، كان قد اختتم الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

ملخص ونتيجة المباراة