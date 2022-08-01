تطوير خدمات الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن، وقع مجلس شؤون الأسرة أمس، مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية، تهدف لتعزيز الجهود التوعوية ودعم البرامج الاجتماعية بين الطرفين.
وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعها من جانب المجلس المساعد التنفيذي هيلة المكيرش، فيما مثل الجمعية نائب رئيس الجمعية خلود الحربي، في إطار استراتيجية مجلس شؤون الأسرة الرامية لدعم وتمكين جميع فئات الأسرة والارتقاء بجودة حياتهم، بما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.كما تتضمن مذكرة التفاهم: تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمناسبات العالمية واستطلاعات الرأي المتعلقة بالرعاية الصحية المنزلية، وعددا من مجالات التعاون الأخرى بين الطرفين.
وبهذه المناسبة، أكدت المساعد التنفيذي للمجلس هيلة المكيرش، أهمية التعاون مع الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية؛ نسبة لجهودها الملموسة في تسهيل رعاية المرضى وتأمين حصولهم على الخدمة الصحية، لا سيما كبار السن منهم.
وأشارت إلى أن المجلس ماض في شراكاته الفاعلة مع جميع الجهات الحكومية والأهلية التي تقدم خدماتها لفئات الأسرة كافة، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياتهم وفق تطلعات القيادة.
محتويات مذكرة التفاهم
- دعم المجلس للبرامج التي تهدف لتقديم الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن
- تفعيل المشاركة في البرامج التطوعية والتدريبية ومبادرات الرعاية المنزلية
- تنفيذ حملات توعوية والتعاون في مجالات البيانات والمعلومات
- دعم الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بكبار السن
- إصدار الأدلة الإرشادية والتوعوية للأسرة
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