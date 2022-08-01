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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمكين الباعة والأسر المنتجة من تسويق منتجاتهم بصورة سلسة ومنظمة، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة بمكة المكرمة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل الباعة والأسر المنتجة، انطلاقا من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة واحتضانهم بتوفير مواقع محددة ومكتملة الخدمات لهم، ليتمكنوا من عرض منتجاتهم بيسر وسهولة ووفق طرق جمالية منظمة.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت ضمن استراتيجيتها مبادرة «المتاجر المتنقلة» لدعم الشباب من المواطنين والمواطنات، من خلال إنشاء حاضنات نموذجية خصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة، وذلك ضمن جهودها لدعم ريادي الأعمال لتطوير مشروعاتهم في مجالاتهم المتعددة.

ودعت أمانة العاصمة المقدسة الشباب والفتيات من العاملين في الأنشطة الحرفية والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع إلى الاستفادة من هذه المبادرة، عبر خدمة المتاجر المتنقلة المتاحة على منصة «بلدي»، بالدخول على المنصة والاطلاع على كل الاشتراطات والضوابط، وبتنفيذ خطوات بسيطة وسهلة يمكنهم ممارسة النشاط التجاري في حاضنات مكتملة الخدمات بكل يسر وسهولة.

الحاضنة النموذجية

