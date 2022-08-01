أول حاضنة نموذجية للمتاجر المتنقلة بمكة المكرمة

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يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد أطلقت ضمن استراتيجيتها مبادرة «المتاجر المتنقلة» لدعم الشباب من المواطنين والمواطنات، من خلال إنشاء حاضنات نموذجية خصصت للمشاريع الصغيرة وخدمة الباعة والأسر المنتجة، وذلك ضمن جهودها لدعم ريادي الأعمال لتطوير مشروعاتهم في مجالاتهم المتعددة.ودعت أمانة العاصمة المقدسة الشباب والفتيات من العاملين في الأنشطة الحرفية والأسر المنتجة وأصحاب المشاريع إلى الاستفادة من هذه المبادرة، عبر خدمة المتاجر المتنقلة المتاحة على منصة «بلدي»، بالدخول على المنصة والاطلاع على كل الاشتراطات والضوابط، وبتنفيذ خطوات بسيطة وسهلة يمكنهم ممارسة النشاط التجاري في حاضنات مكتملة الخدمات بكل يسر وسهولة.
الحاضنة النموذجية
- تم تنفيذها في مواقف حجز السيارات على طريق الأمير محمد بن سلمان (مكة المكرمة - جدة السريع)
- تم تصميمها وفق مواصفات فنية مميزة تسهم في إبراز الصورة الجمالية
- تسهم في الحد من الآثار السلبية التي رصدت من قبل المواطنين والمقيمين
- تتمحور الآثار السلبية في التشوه البصري والصحي والبيئي
- تسهم هذه المبادرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
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