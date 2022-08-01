مستفيدا من حملات التبرع بالدم في الرياض والقصيم11,766

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وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الأخصائي حمود البطي أن الجمعيــة اســتطاعت إنجــاز العديــد مـــن المبـــادرات والبرامـــج وفـــق رسالتها وأهدافها، ودشنت عدة مراكز للتبـرع بالـدم فـي المجمعـات التجاريـة فـي القصيـم والريـاض، وذلك تتويجـا لجهـودها الراميـة لتحسـين مخرجاتهـا وتجويـد أدائهـا بمـا يحقـق أهدافهـا الاسـتراتيجية وفقـا لرؤيـة المملكـة 2030، بدعـم من أميـر منطقـة القصيـم، رئيـس مجلــس إدارة الجمعيــة الدكتـور فيصـل بـن مشـعل، وأعضــاء مجلــس الإدارة والعامليــن في الجمعية، حيث دشنت مركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول الرياض، ومركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول بريدة، ومركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول عنيزة، ومركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول الرياض طريق خريص.وبين أن كل مركـز من هذه المراكز مسـاحته 100 م2، ويشـمل مركـز اسـتقبال للمتبرعيـن، وأربـعة كراسـي تبـرع، وعيادتيـن طبيتيـن متكاملتيـن بتجهيـزات طبيـة حديثـة، ويُشغل التجمـع الصحـي الثانـي فـي الريـاض، ممثلا بمدينـة الملـك فهـد الطبيـة، مركـز دمـي فـي العثيـم مـول - الريـاض.
ملخص أداء الجمعية
- تحقيق 92% للخطة التشغيلية
- زيادة في نسبة الإيرادات بلغت 235%
- 205 % للإيرادات المحققة من المستهدف
- نسبة تطبيق معايير الحوكمة 95.75%
- نسبة معيار الالتزام والامتثال 98.3%
- نسبة معيار الشفافية والإفصاح 90 %
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