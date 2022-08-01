شكرا لقرائتكم خبر مستفيدا من حملات التبرع بالدم في الرياض والقصيم11,766 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت إحصائيات جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية «دمي» لعام 2021م ارتفاعا في نسبة التبرع الطوعي بالدم، حيث بلغ عدد المستفيدين من حملات التبرع في مراكز دمي للتبرع بالدم في الرياض، وبريدة، وعنيزة 11,766 مستفيدا، عبر 375 حملة للتبرع بالدم، و6572 متقدما للتبرع، تبرع منهم 3922 شخصا.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الأخصائي حمود البطي أن الجمعيــة اســتطاعت إنجــاز العديــد مـــن المبـــادرات والبرامـــج وفـــق رسالتها وأهدافها، ودشنت عدة مراكز للتبـرع بالـدم فـي المجمعـات التجاريـة فـي القصيـم والريـاض، وذلك تتويجـا لجهـودها الراميـة لتحسـين مخرجاتهـا وتجويـد أدائهـا بمـا يحقـق أهدافهـا الاسـتراتيجية وفقـا لرؤيـة المملكـة 2030، بدعـم من أميـر منطقـة القصيـم، رئيـس مجلــس إدارة الجمعيــة الدكتـور فيصـل بـن مشـعل، وأعضــاء مجلــس الإدارة والعامليــن في الجمعية، حيث دشنت مركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول الرياض، ومركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول بريدة، ومركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول عنيزة، ومركز دمي للتبرع بالدم في العثيم مول الرياض طريق خريص.

وبين أن كل مركـز من هذه المراكز مسـاحته 100 م2، ويشـمل مركـز اسـتقبال للمتبرعيـن، وأربـعة كراسـي تبـرع، وعيادتيـن طبيتيـن متكاملتيـن بتجهيـزات طبيـة حديثـة، ويُشغل التجمـع الصحـي الثانـي فـي الريـاض، ممثلا بمدينـة الملـك فهـد الطبيـة، مركـز دمـي فـي العثيـم مـول - الريـاض.

ملخص أداء الجمعية

