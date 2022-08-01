شكرا لقرائتكم خبر أمطار الرياض الصيفية غير اعتيادية وتكرارها وارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير إدارة توقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد حمزة كومي، أن الحالة الجوية الماطرة التي تأثرت بها المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة، تعد من الحالات المطرية غير الاعتيادية في هذه الفترة من فصل الصيف.

وأوضح أن السجلات المناخية لمحطات الرصد المأهولة للمركز الوطني للأرصاد قد سجلت في مدن المناطق الوسطى والشرقية كميات أمطار متفاوتة منذ عام 1993م لشهري يوليو وأغسطس، بلغت أعلاها في مدينة الأحساء 19 ملم في عام 1993م، فيما بلغت كمية الأمطار في العاصمة الرياض الأحد 31 يوليو 2022م 26,6 ملم.

وأضاف بأنه لا يستبعد تكرار الحالة الجوية الممطرة خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل التغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة التي باتت تؤثر على العالم والمنطقة.