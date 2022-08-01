رشيد يضيء منزل العقوري

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وتلقى العقوري التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء بالمولود، مصحوبة بالدعوات وأن يبارك فيه ويرزقه بره.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رزق الزميل أكرم العقوري، منسق العلاقات الإعلامية بشركة تراكس، بمولود أسماه «رشيد»، جعله الله من مواليد السعادة الحافظين لكتابه الكريم.وتلقى العقوري التهاني والتبريكات من الأقارب والأصدقاء بالمولود، مصحوبة بالدعوات وأن يبارك فيه ويرزقه بره.

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