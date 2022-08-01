خطوات الاطلاع وحجز المخططات المتاحة في سكني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد برنامج سكني أنه يمكن الاطلاع والحجز على كافة المخططات المتاحة في مختلف مناطق المملكة إذا كنت مستحقًّا للدعم، وذلك بالدخول عبر منصة سكني ثم اختيار السوق العقاري وبعدها اختيار المخطط المناسب.

آلية منتج البناء الذاتي:

وفي وقت سابق؛ أوضح برنامج سكني أن منتج البناء الذاتي يجب أن يكون على دفعات، بشرط استيفاء الشروط المحددة لكل دفعة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “منتج البناء الذاتي يكون على دفعات، ويتم تسليم الدفعات بشرط استيفاء الاشتراطات المُحددة لكل دفعة، ونأمل منك زيارة الجهة التمويلية لتتم إفادتك بكافة التفاصيل والإجراءات اللازمة”.

موقع وتطبيق سكني:

ويتيح موقع وتطبيق سكني 119 مشروعًا تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، تتضمن نحو 155 ألف وحدة سكنية متنوعة بين فلل وشقق وتاون هاوس، تتوزّع معظمها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة وخميس مشيط، لتوفّير حياة عصرية تتكامل فيها جودة الوحدات السكنية وفق المعايير العالمية مع المرافق والخدمات المتنوعة التي تعزز جودة الحياة لساكنيها والأسعار المناسبة بمتوسط 750 ألف ريال.

ويمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط ، أو بالاتصال على الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات، إلى جانب تطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخبر.