مجلس شؤون الأسرة يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية الرعاية الصحية المنزلية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

وقع مجلس شؤون الأسرة اليوم (الاثنين) مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية، تهدف لتعزيز الجهود التوعوية ودعم البرامج الاجتماعية بين الطرفين، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لكبار السن بالمملكة.

وتأتي مذكرة التفاهم التي وقعها من جانب المجلس المساعد التنفيذي هيلة بنت محمد المكيرش، فيما مثل الجمعية نائب رئيس الجمعية خلود الحربي، في إطار استراتيجية مجلس شؤون الأسرة الرامية لدعم وتمكين جميع فئات الأسرة والارتقاء بجودة حياتهم، وبما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

ونصّت المذكرة على دعم المجلس للبرامج التي تهدف لتقديم الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن، وتفعيل المشاركة في البرامج التطوعية والتدريبية ومبادرات الرعاية المنزلية لكبار السن.

ووفقاً للمذكرة سيتم تنفيذ حملاتٍ توعوية وتطوير التعاون في مجالات البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تدعم الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بكبار السن، فضلاً عن اصدار الأدلة الإرشادية والتوعوية للأسرة.

كما تتضمن مذكرة التفاهم، تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمناسبات العالمية واستطلاعات الرأي المتعلقة بالرعاية الصحية المنزلية، وعدد من مجالات التعاون الأخرى بين الطرفين.

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وبهذه المناسبة، أكدت المساعد التنفيذي للمجلس هيلة المكيرش، أهمية التعاون مع الجمعية السعودية للرعاية الصحية المنزلية، نسبةً لجهودها الملموسة في تسهيل رعاية المرضى وتأمين حصولهم على الخدمة الصحية لاسِيَّما كبار السن منهم.

وأشارت إلى أن المجلس ماضٍ في شراكاته الفاعلة مع كافة الجهات الحكومية والأهلية التي تقدم خدماتها لفئات الأسرة كافة، بما يُسهم في الارتقاء بجودة حياتهم وفق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله-.