وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية صربيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية صربيا نيكولا سيلاكوفيتش.

وثمن سموه خلال الاتصال ما أبداه معالي وزير خارجية جمهورية صربيا من دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وصربيا، وتوطيد التنسيق الثنائي في المجالات كافة، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.