شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يخطط لضم أليكس سانشيز وسط أنباء رحيله عن الإنتر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت تقارير صحافية سعودية عن رغبة نادي النصر السعودي فى التعاقد مع نجم منتخب تشيلي أليكس سانشيز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، يأتي ذلك ضمن إطار تعزيز الخط الهجومي للعالمي إستعدادًا لفعاليات الموسم الجديد.

مفاوضات النصر مع أليكس سانشيز

وتواصلت إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلي آل معمر، فى خطة محاولتها لـتدعيم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الحالي، وذلك من أجل عودة العالمي إلى المنافسة على الألقاب والبطولات، بعد إبتعاده عن المنافسة وإحتلاله للمركز الثالث فى بطولة الدوري للموسم المنقضي.



أليكس سانشيز ينهي علاقته مع ناديه الإيطالي

وأوضحت مصادر داخل النادي الإيطالي اليوم أن اللاعب توصل لصيغة إتفاق مع مسئولي الفريق لفسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، مع حصول اللاعب على ما يقارب من 5 مليون يورو للرحيل، فى الوقت الذي كانت تسعي فيه إدارة الإنتر للتخلص من اللاعب.



تقارير إيطالية توضح وجهة اللاعب المقبلة

ووفقًا للتقارير الإيطالية الأخيرة فإن أليكس سانشيز سيغادر بالفعل إنتر ميلان، مؤكدة أن الإعلان الرسمي لرحيله قد يكون خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما أتفق الطرفين على كل شئ، وبالفعل تلقى اللاعب التشيلي، عروضًا عديدة من أندية أوروبا وآسيا.

ولم تكشف التقارير عن وجهة اللاعب المقبلة، ولكن يبدو أن النصر السعودي هو أقرب الأندية في الحصول على خدمات سانشيز، حيث وضع الفرنسي رودي جارسيا اللاعب ضمن أولوياته فى الخطةالإستراتيجة التي تم وضعها لتدعيم الفريق.