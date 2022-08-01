محمد الدويش عن الإعلام الكروي: «نحن في مأزق أخلاقي ومهني وحضاري»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
عبر المحكم والمدرب محمد الدويش، عن حزنه لما وصل إليه حال الإعلام الكروي، مشيرا إلى أنه بات في مأزق معني.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “في الإعلام الكروي أصبحنا نبحث عن عدو نبيل وخصم شهم .. نحن في مأزق أخلاقي حقيقي فضلًا عن مهني وحضاري .. كم نحن تعساء “.
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وفي وقت سابق قال محمد الدويش، إنه يواجه حملة شرسة، بعد أن قال قناعته القانونية بعدم ثبوت التحريض على الهلال وبالتالي عدم معاقبته.
وتابع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “تركت من يطعن بذمتي لقاضي السماء رغم أنني أستطيع شكواه لقاضي الأرض ..قولوا عني ما تشاءون إلّا الذمة فيعلم الله أنني وخلال مشواري الإعلامي ما أخذت شيئًا من أحد قط ومن لديه مايكذّبني يظهره “.
وأردف: “أنا إعلامي يميل للنصر ولست إعلاميًا نصراويًا وبينهما فرق”.
وتابع “الدويش”: “يتهمونني بذمتي لأنّي قلت قناعتي القانونية بعدم ثبوت التحريض على الهلال وبالتالي عدم معاقبته عليه.. أنا أطرح قناعتي المستقلة العصيّة على الشحن والتعزيز لا من ذهبيين ولا مشجعين”.
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