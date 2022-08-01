فيديو صادم.. ضرب مهاجر نيجيري في إيطاليا حتى الموت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء شخص بالضـرب على آخر؛ ما نتج عنه وفـاته في أحد الشوارع الرئيسية بإيطاليا.

وأوضحت السلطات الإيطالية، أن الاعتداء حدث بين شخصين إيطالي ونيجيري الجنسية، حيث كان يعمل الأخير بائعاً متجولاً في تشيفيتانوفا ماركي.

وأكدت أن الاعتداء أدى إلى وفـاة البائع المتجول بعد تلقيه عدداً من الضـربات، وسط حضور المارة الذين اكتفوا بتصوير لحظة الاعتداء.

وأشارت السلطات أن المعتدي فيليبو كلاوديو 32 عاماً، قام بضـرب البائع أوغورشوكو 39 عاماً حتى المـوت؛ بحجة أنه أثار غضبه عندما ألح عليه بالشراء من أجل الحصول على المال.