بث مباشر.. مباراة النصر وسرقسطة الإسباني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات
يلتقي نادي النصر، سرقسطة الإسباني، اليوم الإثنين، في معسكر العالمي في ماربيا، في لقاء ودي.
وتقدم صحيفة المناطق السعودية بثا مباشرا للمباراة بأعلى جودة.
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وفي وقت سابق، تعادل فريق النصر أمام نظيره لاس بالماس، قبل أيام، بنتيجة 2-2، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.
ومن المقرر أن يستمر معسكر نادي النصر في إسبانيا حتى يوم 12 أغسطس المقبل تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.
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