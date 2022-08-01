“هيئة الفضاء” تنظم البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء بالرياض.. الشروط ورابط التسجيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

تنظم الهيئة السعودية للفضاء البرنامج الصيفي لعلوم وتقنيات الفضاء في الرياض، بالتعاون مع Imperial College London وThunderbird School of Global Management.

يهدف البرنامج، الذي يُقام في مركز هواوي لفضاء المستقبل، إلى رفع المعرفة وتنمية مهارات الطلاب الجامعيين في مجال الفضاء وعلومه، من خلال دورات تدريبية يقدمها مختصون في علوم الفضاء.

ويستهدف البرنامج طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة بمعايير تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويدرس حالياً في مرحلة البكالوريوس في تخصصات العلوم والهندسة، بالإضافة إلى إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، واجتياز امتحان القبول الخاص بالبرنامج.

ومن المقرر أن تنتهي فترة التسجيل في 7 أغسطس الجاري، وسيقام البرنامج خلال الفترة 14– 25 أغسطس؛ وذلك من الساعة 10 صباحاً وحتى 4 عصراً.

يذكر أن الملتحقين في البرنامج سيحصلون على شهادات معتمدة من الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع Imperial College London وThunderbird School of Global Management.

ويمكن التسجيل من خلال هذا الرابط.