اخبار الخليج – الانصاري: فواتير الكهرباء مرتفعة جداً عن العام الماضي ولا تتناسب الاستهلاك الفعلي

أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد يوسف الانصاري أن فواتير الكهرباء لهذا العام جاءت مرتفعة وفيها تضخم بشكل كبير جداً مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن العديد من المواطنين في حالة استياء واستغراب من وضع الفواتير وآلية الاحتساب.

وقال الانصاري أن حجم الفواتير غريب جداً ولا يتناسب مع استهلاك المواطنين الفعلي والواقعي، فمن غير المنطقي والمعقول أن تكون الفواتير مضاعفة عن العام الماضي بالرغم من اختلاف الوضع عن العام السابق حيث كان من المفترض أن تكون الفواتير أقل في هذا العام عن العام الماضي وذلك بعد تحسن الوضع الصحي وعودة الأعمال.

وأضاف أن فواتير شهر يوليو جاءت متضخمة ومختلفة عن ذات الشهر من العام الماضي، بالرغم من اختلاف الظروف حيث أنه من المفترض ان تكون أقل في هذا العام عن العام الماضي لا أن تكون مرتفعة، مطالباً بمراجعة فواتير المواطنين واعادة النظر في احتساب الفواتير.

وأوضح الانصاري أن احتساب الفواتير بآلية جديدة وبأيام أكثر يشكل عبء اضافي وارباك للمواطنين في مسؤولياتهم المالية الشهرية ويخلق ارباك، داعيا هيئة الكهرباء والماء الى توضيح الآلية.