بث مباشر.. مباراة النصر وسرقسطة الإسباني

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المناطق ـ متابعات

يلتقي نادي النصر، سرقسطة الإسباني، اليوم الإثنين، في معسكر العالمي في ماربيا، في لقاء ودي.

وتقدم صحيفة المناطق السعودية بثا مباشرا للمباراة بأعلى جودة.

وفي وقت سابق، تعادل فريق النصر أمام نظيره لاس بالماس، قبل أيام، بنتيجة 2-2، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر معسكر نادي النصر في إسبانيا حتى يوم 12 أغسطس المقبل تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.

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Source almnatiq

