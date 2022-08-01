أكثر من 16 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال يونيو 2022 بنمو 44%

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المناطق_الرياض

سجّلت عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد خلال شهر يونيو من العام الجاري 2022 نحو 16.863 عقدا، بنسبة نمو تجاوزت 44% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي 2021 الذي سجّل 11.685 عقدا بقيمة 8.6 مليارات ريال، فيما نما التمويل العقاري خلال شهر يونيو 2022 إلى 13.5 مليار ريال بنسبة 55% مقارنة بشهر يونيو 2021، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

وبلغت نسبة التمويل العقاري المقدم للأفراد لشراء الفلل السكنية نحو 71% من إجمالي التمويل بقيمة 9.6 مليار ريال، والشقق السكنية 25% بنحو 3.3 مليارات ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة 582 مليون ريال بنسبة 4% من إجمالي قيمة التمويل، ليصل مجموع عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد 86,361 عقدا منذ بداية العام 2022 حتى نهاية شهر يونيو الماضي، وبقيمة تمويل تجاوزت 68.9 مليار ريال حتى شهر يونيو 2022.

يذكر أن إجمالي التمويل المقدم من المصارف وشركات التمويل خلال العام الماضي 2021 بلغ 206 آلاف عقد بقيمة تجاوزت 156.3 مليار ريال، فيما سجّل العام 2020 نموًا قياسيًا يساوي إجمالي ما قُدم خلال 4 سنوات سابقة في عدد العقود بما يتجاوز 295,590 عقدا بقيمة 140,7 مليارًا، وخلال 2019 بلغ التمويل العقاري معدلات تاريخية تجاوزت 3,5 أضعاف ما قُدم في 2018 بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79,1 مليارا، فيما بلغت القروض التمويلية بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة 29.5 مليارا، وفي 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21 مليارا، وشهد 2016 توقيع 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17مليارا.

ويمكن الاطلاع على تقرير البنك المركزي السعودي من خلال زيارة الرابط: https://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/MonthlyStatistics.aspx.

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Source almnatiq

