جيل رياضي واعد.. 22 لاعبًا من دوري المدارس يلتحقون بمعسكري إسبانيا والبرتغال “فيديو”

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أعلنت وزارة الرياضة عن تطور جديد بشأن بطولة دوري المدارس المقامة بالتعاون مع وزارة التعليم. وكشفت وزارة الرياضة عن مشاركة 22 لاعب من نـجـوم دوري لمدارس بمعسكر دوري المدارس 2022 في إسبانيا والبرتغال. وتولي وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم اهتمامًا خاصًا بمواهب دوري المدراس حيث كتب حساب الوزارة عبر “تويتر”: “جيل رياضي واعد.. يبدأ من دوري المدارس”.

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