“جارسيا” يعلن تشكيل النصر لمواجهة سرقسطة الإسباني

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أعلن المدير الفني لفريق النصر رودي جارسيا، تشكيل فريقه لمواجهة ريال سرقسطة الودية، ضمن معسكر الفريق بإسبانيا، استعدادا للموسم المقبل.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

” دافييد اوسبينا، عبدالاله العمري، علي لاجامي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، جيسلان كونان، علي الحسن، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، بيتي مارتنيز، فينسنت أبو بكر”.

ومن المقرر أن يستمر معسكر نادي النصر في إسبانيا حتى يوم 12 أغسطس المقبل تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا.



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Source akhbaar24

